1年掃貨 55 噸！最愛黃金的東南亞國家是「它」

越南人非常喜愛黃金，將其視為保值與投資工具。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕越南議員引述世界黃金協會的數據稱，越南是東南亞黃金消費量最高的國家，每年購買量達 55 噸，超過泰國的48.8 噸和印尼的47.3 噸。

《越南快訊》31日報導，越南永隆省的議員石福平（音譯，Thach Phuoc Binh ）週四在國會表示，越南去年的黃金消費量為 55 噸，贏過泰國和印尼。

根據世界黃金協會統計，越南消費者連續第三年購買超過55噸黃金，此統計數據包括珠寶、金條和金幣。

越南民眾搶購黃金盛況。（歐新社）

石福平說，大部分黃金仍存放在人們的保險箱裡，這是一筆巨大的資源，尚未轉化為資金來支持經濟擴張。他認為，之所以出現這種情況的根本原因是投資者缺乏一個透明、現代化和安全的黃金市場。

為此，他提議建立一個全國性的黃金交易所，人們可以將實體黃金存入金庫，並獲得可用於交易的電子證書。透過該交易所，還可以開發其他投資產品，例如黃金ETF和黃金債券。投資人可以從黃金價格上漲中獲益，同時也能讓閒置資金得到利用。

他強調，如果能將越南民眾持有黃金的 10% 到 15% 納入金融體系，這將成為基礎設施、數位轉型和技術創新的寶貴資金來源，並避免增加公共債務。

報導特別提及，越南的黃金價格通常比其他地方貴，今年的差距有時會擴大到每兩（約37.5 克）為2000 萬越南盾（約2.4萬）。今年以來，國際金價屢創新高，越南金價也大幅上揚，目前已較年初上漲達77%。因供應短缺下，民眾不得不排隊數小時買黃金。

