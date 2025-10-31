為確保關鍵材料供應 歐盟考慮對中國課徵「實物」關稅

為確保關鍵礦產供應，歐盟考慮對中國課徵實物關稅。（路透資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博31日報導，歐盟考慮要求部份中國出口商，在將特定商品輸入歐盟時，必須向歐盟供應關鍵原物料。

知情者說，這項被歐盟官員形容為「實物」（in-kind）關稅的條款，是歐盟在未能對中國的關鍵材料出口管制尋找到外交解決方法時，考慮採取的選項之一。

他們透露，歐盟執委會討論的其他選項包括，對中國依賴的產品與服務，採取針對性的出口管制。

他們補充，相關討論尚在進行，目前未做出任何決定。任何措施須在執委會內取得共識，然後獲得主要成員國支持。包括德國在內的一些國家因忌憚升高貿易衝突，而不願對北京採取報復行動。

自今年4月以來，北京對用於從電動車電池到國防生產的稀土磁鐵實施出口管制，此舉對歐洲產業造成重大威脅，而該時機正值歐盟努力擺脫對中國依賴，多元化供應鏈之際。

隨著一個中國貿易代表團訂於31日在布魯塞爾與歐盟官員會面，歐盟內部討論可能的反制措施。歐盟尋求一個可以提供進口商穩定供應與更大確定性的解決方案，包括建立長期許可證制度。

