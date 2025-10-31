光寶科子公司導入AI 鎖定美台智慧交通標案市場

光寶科子公司光林智能鎖定交通壅塞與城市碳排商機，看好AI正成為智慧治理的關鍵解方。（光寶科提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠光寶科（2301）子公司光林智能鎖定交通壅塞與城市碳排商機，看好AI正成為智慧治理的關鍵解方。總經理暨永續長金海濤表示，旗下「Interlux AI」交通號誌系統以人工智慧感測、自適應控制技術為核心，目前持續聚焦台灣、美國智慧交通標案市場。

光林智能總經理暨永續長金海濤指出，根據 「INRIX Global Traffic Scorecard」資料顯示，全球駕駛平均每年因塞車問題浪費51小時，不僅造成時間與經濟損失，也帶來碳排與空氣污染的環境成本，因此「當紅綠燈能思考，城市就能更順暢、更安全」，旗下智慧交通技術能即時分析交通流量、調整燈號週期，並優先讓救護車、公車等關鍵車輛通行，有利於實現節能、減碳與安全。

請繼續往下閱讀...

金海濤提到，公司的人工智慧交通系統同時也結合了燈聯網（LightNet） ，以及智慧管理平台，系統可即時追蹤能源使用與碳排趨勢，協助地方政府打造更智慧、更永續的交通治理模式。目前，Interlux AI 系統將於台灣東部陸續啟動示範點，並預計在美國西岸城市啟動示範應用。

光林智能認為，公司與地方政府合作建置AI智慧交通基礎設施，有利於加速數據導向，實現能夠即時做出決策的城市交通管理環境。光林智能以 「雙零願景」 為長期藍圖，目標是實現「交通零死亡」與「城市零排碳」，讓每一盞燈都能思考，讓每一次通行都更有效率。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法