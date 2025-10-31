川習休兵一年後再戰 彭博：美中漸行漸遠加劇戰略脫鉤

川普與習近平30日在南韓會面。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普與中國國家主席習近平達成貿易戰休兵1年的協議，專家認為，此協議只能穩定兩大經濟體的關係，但無法解決雙方根本性差異，再者，兩國也都亟欲爭取時間，降低在戰略領域的相互依賴。

彭博報導，川普將芬太尼關稅降至10%，並進一步暫緩對中國課徵對等關稅，這使中國平均關稅47%，仍能讓中國廣大的製造基地保有競爭力。更重要的是，美國同意暫緩實施其擴大黑名單中企的出口管制，顯示中國全面限制稀土出口真的抓對了美國的弱點。

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）資深顧問甘思德（Scott Kennedy）說，「中國做出讓步，但更清楚的是中國的威脅迫使美國對一連串的擬議管制縮手；習近平為中國的經濟系統及其達成更大全球領導地位的努力，創造了更多安全空間」。

川習會達成的協議並沒有帶來川普長期承諾、旨在解決美中貿易失衡的結構性變革。而對於渴望擺脫最近數月以牙還牙的緊張與不確定性的市場，川習會結果只能說是美中長期爭霸過程中的短暫停火。

川普第一任期的貿易代表萊席爾（Robert Lighthizer），該協議頂多持續數月或一年，「然後我們將回到原點，再次檢視問題」，他補充，「我不認為將看到脫鉤，我認為會看到戰略性脫鉤」。

川普也表達類似看法，他說「我們有了一份協議，今後每年，我們都會重新談判這份協議」。盛寶銀行駐新加坡投資策略師查納納（Charu Chanana）表示，「這套劇本我們之前就見過：基調樂觀，但後續不多」。

川普利用此次亞洲行，加強與日本、南韓等關鍵盟友的關係，並贏得造船與稀土領域的投資，這些領域將使他1年後與習近平談判時，佔據更有力地位。而中國也努力降低在關鍵科技上對美國的依賴，在中共近期公佈的「十五五」規劃，主要聚焦關鍵科技，尤其是高階晶片的突破。

Eurizon SLJ Capital執行長Stephen Jen指出，「毫無疑問，兩國漸行漸遠，正瘋狂地構建各自的自主經濟生態系統」。

