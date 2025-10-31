台灣創新紡織技術成果 登德國展會搶全球商機

紡拓會本月29日至30日揮軍德國慕尼黑功能性紡織展，向全球市場釋出我國「高強度紡織品縫合與應用技術」。（紡拓會提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕台北紡織展（TITAS）上月落幕，主辦單位紡拓會積極延續熱度，本月29日至30日揮軍德國慕尼黑功能性紡織展，向全球市場釋出我國「高強度紡織品縫合與應用技術」，展現台灣在高強度防護縫製領域的創新研發能量與國際競爭力。

紡拓會今天表示，這項技術是由經濟部技術司支持的科專計畫重大成果，以安全防護為主軸，研發突破高強度紡織品縫製瓶頸，導入專利縫製參數控制技術，成功整合高強纖維布料、硬質防護結構與輕質吸能發泡材料，開發出兼具輕量化與防護性能的高效防摔服。

請繼續往下閱讀...

紡拓會統計，相關技術成果已應用於機車騎士防摔服、防護背心與護具等產品，透過精密縫製與材料整合技術，產品在高速衝撞與多方向運動中仍能維持穩固結構與舒適性，展現防護服飾兼具機能與時尚的全新價值。

紡拓會認為，此項技術未來可望帶動防護與運動服飾高值化發展，促進台灣紡織業跨入高階機能與安全防護市場，進一步強化產業研發實力與國際競爭力，於國際市場拓展台灣機能紡織品，為台灣業者創新商機。

