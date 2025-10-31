沒買到三商壽反搶著發重訊遭質疑「公告雙標」 中信金這麼說

三商美邦人壽出售案遭外界質疑公告「雙標」，中信金提出3點解釋。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕各界矚目的三商美邦人壽出售案，未得標的中信金（2891）近日因重大訊息公告惹得一身腥，遭外界質疑未得標卻接連發布重訊，甚至對此2月的保德信投信案，質疑中信金「雙標」，對此中信金依據二案提出3點解釋，強調二投資案差異影響公告需求，且三商壽案的第2次公告，是應主管機關的要求才發布。

中信金晚間指出，今年2月的保德信投信案，當時的投標出價為non-binding（不具約束力），沒有經董事會通過，當然不需要進行公告。結標時，因未得標，依法也無需公告。

此次三商壽案為具有約束力的要約（binding offer），且金額超過400億元具重大性，中信金表示，事前詢問過證交所，因此在經董事會通過後，依相關規定進行公告。當日結標時，因未得標，依法無需公告。

至於10月27日的三商壽案第二次公告，是應主管機關的要求，針對投標進度後續進行補充公告。中信金強調，重大訊息的精神，是指公司應即時、準確地揭露對股東或投資人有重大影響的資訊，以維護市場公平性，並保護投資人權益，本公司依據此精神與規定進行公告，完全遵照主管機關公司治理規定，並維護所有中信金股東權益。

針對三商壽投標案，中信金搶先在10月23日傍晚3日連假前搶先發布重訊，對外揭露董事會「決議進行轉投資」，市場隨即傳出由玉山金（2884）得標，卻未見玉山金及三商壽發布重訊，而中信金又在27日發布「轉投資之補充說明」，外界因此以今年2月中信金搶親保德信投信案為對比，質疑中信金「公告雙標」。

