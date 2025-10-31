酷澎WOW會員收費爭議 公平會：酷澎應避免影響競爭秩序

美商酷澎（Coupang）在台灣推出訂閱制的「WOW會員」，主打每月59元月費即可享免運等優惠。（美商酷澎提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕美商酷澎（Coupang）在台灣推出訂閱制的「WOW會員」，主打每月59元月費即可享免運等優惠。不過，近日多有消費者埋怨收費有爭議。公平會今日指出，檢視前開狀況後，尚難認有違「公平交易法」廣告不實的規定，但是否有違公平法第25條「欺罔或顯失公平之行為」，要視具體個案有無「足以影響交易秩序程度」而定，也呼籲酷澎妥善處理消費爭議、保護消費者權益，並避免影響競爭秩序。

酷澎今年在台灣推出會員制，主打每月59元月費即可享有「無條件免運」等服務。不過今日民進黨立委李坤城舉辦「酷澎電商擬『未經同意扣款59元』消費者豈能當冤大頭？」記者會，社群也多有民眾抱怨遇到未主動加入卻遭收費、預設勾選「同意加入」等情事。

公平會今日出席記者會中指出，酷澎網站於交易流程中已有記載「免費訂閱期屆滿後若未取消將轉為付費續訂」之資訊，相關作業流程事項已有說明，故尚難認有違公平法廣告不實的規定，但是否有違第25條「欺罔或顯失公平之行為」規定，仍需視具體個案情狀有無達「足以影響市場交易秩序」程度而定。現階段並無將予以介入之情事。

公平會也表示，記者會，李坤城已請主管機關數位部及消保機關行政院消保處對此次爭議從消保定型化契約方面研議，解決此次爭端。在研議過程中，公平會尚無以公平法立即介處本案，但仍將密切觀察本案後續具體情狀有無達「足以影響市場交易秩序」之程度。

公平會呼籲，酷澎電商應該妥適處理本次方案引起的消費爭議，切實保護消費者權益。唯有在消費者權益獲得保障下，電商參進市場，才能對各界真正帶來競爭上的好處。

