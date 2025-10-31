國銀加速對美投資 玉山銀達拉斯辦事處開業了

玉山金創辦人黃永仁（後排右）、董事長黃男州（後排左六）、銀行總經理林隆政 （後排右六）、金控董事陳美滿（後排左五），慶賀玉山銀達拉斯辦事處開業。（玉山銀提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕隨著美國總統川普上任後，加大全球投資美國力道，前進美國已成為「現在進行式」。玉山銀行表示，自2000年於洛杉磯設立第一家海外分行起，持續深化北美布局；為進一步擴展北美金融服務網絡，打造便利的跨境金融平台，玉山達拉斯代表人辦事處於10月15日正式開業，並於10月30日舉行開業晚宴。玉山在海外11個地區、共有35個營業據點。

玉山金董事長黃男州日前率領主管同仁，前往達拉斯舉辦開業晚宴。自1996年起，台北與達拉斯兩座城市在經貿與文化領域持續深化交流，感謝玉山銀行選擇達拉斯，並信任該城市作為新據點。駐休士頓臺北經濟文化辦事處處長蕭伊芳也期勉，玉山銀行此次選擇在達拉斯設立據點，不僅展現台灣與美國，特別是與德州之間深厚且蓬勃發展的經貿關係，也彰顯當地市場的巨大潛力，未來將能在全球金融網絡中發揮重要作用。

達拉斯副市長Jesse Moreno表示，達拉斯-沃斯堡都會區目前為全美第四大都市區，快速的成長動能來自企業與家庭的大量移入，使達拉斯成為全美企業總部設立成長最快的城市。

因應企業全球化布局，台商對美國的投資正加速熱絡，其中，達拉斯具人口移入及地理位置優勢，大型企業及銀行總部紛紛進駐，為此地注入源源不絕的活水，現已成為美國重要的科技新都與金融重鎮。玉山達拉斯代表人辦事處的成立，將有助於掌握在地商情，偕同洛杉磯分行提供當地顧客更即時、完善的金融服務。

玉山銀行表示，金控及各子公司於台灣的服務據點，在實體通路方面，包含玉山銀行140家分行以及玉山證券17家分公司。在數位通路方面，玉山結合網路銀行、行動銀行、官方網站、客服中心、自動化服務設備與分行等多元通路，透過提供顧客線上線下（O2O）、虛實整合與有溫度的金融服務。

