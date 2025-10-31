無懼Fed降息 將來銀行延長新舊戶美元高利定存專案

純網銀將來銀行宣布延長多項美元高利定存專案（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕美國聯準會（Fed）日前宣布降息1碼，各大公股銀行今（31）日陸續公告，調降美元存款牌告利率，純網銀將來銀行（NEXT BANK）逆勢操作，宣布延長多項美元高利定存專案，原定至10月底的「新資金美元定存3個月享6％」方案，將延長至11月7日，且金額無上限，存戶無需完成任務即可享有優惠。

除新資金定存方案外，將來銀行同步延長「新戶1個月美元定存12％」與「舊戶首次開立外幣帳戶享1個月美元8％」兩項優惠至11月底。在國際利率走低、美元存款報酬普遍下滑之際，希望透過高利吸引更多客戶關注外幣理財市場。

將來銀行表示，自9月推出美元定存三大優惠以來，因利率條件具吸引力、操作流程簡單且可全程透過App完成，受到高資產族與外匯理財族群青睞。

將來銀行指出，在Fed啟動降息循環、全球金融市場震盪的環境下，存戶對「穩定收益」的需求不減反增。純網銀沒有實體分行，可將營運成本轉化為利率回饋，期望透過利率、彈性與操作體驗三大面向，提供高效益的外幣理財服務。

