台灣第三季GDP太出色 外媒驚艷盛讚1利多神助攻

〔財經頻道／綜合報導〕主計總處週五（10/31）公布第3季GDP成長概估7.64％，較8月預測數大增4.73個百分點，出色的經濟表現令外媒驚豔。《彭博》稱，台灣第三季經濟成長超預期，高於彭博對經濟學家調查得出的6.25%的預期中位數，進一步鞏固台灣從AI熱潮獲益的勢頭。《路透》更指出，由於經濟持續強勁成長，台灣央行將是亞洲少數明年維持利率不變的央行之一。

主計總處週五公布第3季GDP成長概估7.64％，較8月預測數大增4.73個百分點，主因商品出口增幅較預測數高出7.39個百分點，消費、資本形成及輸入則與預測差異不大。主計總處專門委員江心怡表示，由於前3季GDP預估偏保守，今年GDP可望上修，至少上修至5%以上。

對於台灣亮眼的經濟表現，《彭博》指出，台灣第三季GDP成長概估值，高於彭博對經濟學家調查得出的6.25%的預期中位數。經濟成長超出預期，進一步鞏固其從AI熱潮中獲益的勢頭。

報導說，台灣經濟在2025年表現良好，這主要得益於其作為人工智慧發展所需晶片和伺服器的主要生產地的地位。為了凸顯這一優勢，台灣先前公佈的數據顯示，8月出口額創下歷史新高。

不過，由於美國加徵關稅、企業為趕在關稅生效前採購而放緩以及近幾個季度的基數較高，經濟學家們對台灣的經濟前景表示擔憂。儘管如此，人們仍然樂觀地認為AI的蓬勃發展將繼續提振台灣經濟。本月初，台積電第二次上調了其2025年的營收成長預期，這進一步增強人們對企業將在這項新技術上投入更多資金的預期。

報導還提到，為了緩解關稅的影響，台灣也將從11月開始向公民和永久居民普發現金1萬。

路透也關注到台灣第三季GDP的出色表現，報導也強調，由於AI熱潮帶動關鍵科技產業強勁表現，台灣經濟第三季增速優於預期，台灣計劃將今年的經濟成長預期上調至 5% 以上。

報導指出，台灣是輝達等科技巨頭的全球科技供應鏈的重要樞紐，也是全球最大的晶片代工廠台積電的所在地，台積電所生產的半導體產品被廣泛用於AI領域。由於人們對AI應用的興趣激增，台灣科技公司對市場需求樂觀。

台新投資諮詢分析師王凱文（音譯，Kevin Wang）說，經濟表現確實非常出色，這主要得益於市場對AI的強勁需求，推動了雲計算行業資本支出的增長，支撐了AI出口的強勁勢頭，並抵消了傳統行業出口疲軟的影響。

一些分析人士還表示，經濟的持續強勁成長強化了這樣一種觀點：台灣央行將是亞洲少數明年維持利率不變的央行之一。王凱文解釋，主要原因是通膨壓力溫和，經濟成長遠超預期。

