中信銀ATM導入AI智能防詐 交易前須執行「2動作」

中信銀行ATM導入AI智能防詐機制。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中國信託商業銀行積極配合政府打擊詐欺，為守護民眾財產安全，率先將人工智慧（Artificial Intelligence, AI）智能防詐機制導入ATM，將於2025年底鋪設逾500臺具備AI智能防詐機制的中信銀行ATM，例如要求民眾操作ATM交易前，須「脫下口罩及安全帽」才可操作，號召民眾共同遏止犯罪、強化交易安全。

中信銀引用法務部統計指出，超過8成的詐騙集團車手在ATM機臺提領不法所得時，刻意戴上口罩或安全帽來遮掩五官。有鑑於此，中信銀行率先運用AI智能辨識，逐步優化中信銀行ATM功能，目前已可即時偵測使用者是否以口罩、安全帽等物品遮掩臉部。當系統偵測到使用者五官遭遮蔽時，中信銀行ATM會即時跳出警示頁面，提醒用戶移除遮蔽物，才可進行下一步交易，藉此強化中信銀行ATM的安全防護力。

請繼續往下閱讀...

中信銀指出，為保障客戶帳戶使用安全，2019年率先與內政部警政署165反詐騙諮詢專線合作，結合圖像開放資料訓練機器辨識「邊講電話邊轉帳」的行為。中信銀行ATM若偵測到民眾邊講電話邊進行轉帳，便會以警示訊息提醒客戶留心交易，同時播放防詐宣導影片與警語；2023年進一步與警政署簽署「金融防詐智能預警專案合作意向書」，共同建立「可疑金融帳戶通報機制」，強化防詐通報與應變效率，致力協助警方攔阻詐騙案件；2024年更針對警政署提供「可疑金融帳戶名單」進行交易限額控管，遏止車手取款。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法