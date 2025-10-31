風管碩博士論文獎今頒獎 彭金隆：保險業非常獨特盼更多人投入

由台灣保險法學會、中華民國風險管理學會共同主辦、壽險公會贊助的2025風險管理博碩士論文獎，今下午舉辦頒獎典禮。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕由台灣保險法學會、中華民國風險管理學會共同主辦、壽險公會贊助的2025風險管理博碩士論文獎，今下午舉辦頒獎典禮。總計60多篇論文投稿，最後獲選30篇論文，總獎金達新台幣120萬元。

金管會主委彭金隆致詞時表示，保險業雖然歸在金融業，但非常獨特，跟其他金融業其實差異很大，壽險跟產險也差異很大，因此需要非常多人才、老師持續投入。他感謝主辦單位跟協辦單位舉辦這個獎項，保險業需要長遠、有計畫培養人才，需要更多人投入、支持，整個金融產業才能更完整。他期許，未來個獎項能愈辦愈好，對市場影響愈來愈大，未來人才愈來愈豐厚，產業也能更加健全興盛。

請繼續往下閱讀...

壽險公會理事長陳慧遊表示，自2022年上任以來，深刻體會到保險業的獨特性與其面臨的巨大挑戰。因此，在擔任理事長的第2年，他便萌生設立論文獎學金的想法，並承諾若能連任，就會連續舉辦，以確保這份支持能夠延續。陳慧遊希望，透過這個獎項鼓勵學界師生教學相長，運用新工具與新科技，共同為台灣的保險知識體系注入活水，甚至催生出能引領未來的新版教科書。

為此，除了在公會內部成立政策小組積極應對，更希望能激勵更多優秀人才投入學術研究，為產業發展提供堅實的理論基礎。

保發中心董事長黃泓智致詞時表示，台灣保險業的產學界曾經都擁有強勁的發展動能，並在國際上獲得高度認可。但根據統計，台灣過去10年來，保險跟精算領域研究在國際研究上一直退步中，有點可惜，也是警訊。他感謝壽險公會大力贊助，對研究環境雪中送炭，希望透過論文獎，也能為保險精算領域注入新動能。

中華民國風險管理學會理事長張士傑也表示，我國壽險業管理的資產規模已高達37兆元，不僅是構成社會安全網的關鍵支柱，也是台灣資本市場的重要力量。他期待藉由論文獎，鼓勵更多同學投入研究，並跟實務結合。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法