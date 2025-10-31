Q2全國職缺數降至26.7萬 低薪住宿餐飲業「職缺率」居冠

住宿及餐飲業「職缺率」居冠。示意圖。（中央社資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部自今年8月首度發布今年首季「職位空缺概況調查」後，今（31）日發布至6月底的最新一季職位空缺調查，調查發現全國職缺數26.7萬個，與上期（114年3月底）相較減少8700個，製造業、批發及零售業及住宿及餐飲業仍是職缺數量最多的3大行業；住宿及餐飲業則是「職缺率」之冠。進一步與招募時間交叉分析，住宿業及運輸倉儲業具「高職缺率、長招募時間」現象，顯示因高流動率和招募時間長導致人力難補足。

該調查也統計各職類職缺招募時開出的「最低僱用月薪」，114年6月底工業及服務業全時職缺最低僱用月薪平均為4.1萬元，以醫療保健及社會工作服務業4.9萬元較高，專業科學及技術服務業、出版影音及資通訊業、運輸及倉儲業、金融及保險業均為4.4萬元次之，製造業也達4萬元。以住宿餐飲業、支援服務業、藝術娛樂休閒服務業均未達4萬元最低。

根據調查，「職缺數量」最多的3大行業分別為製造業8.7萬個（佔32.6%）、批發及零售業4.6萬個（佔17.4%）及住宿及餐飲業2.5萬個職缺（佔9.5%）；「職缺率」全體平均3.0%，排名前3名的行業為住宿及餐飲業（4.4%）、藝術娛樂及休閒服務業（4.2%）及電力及燃氣供應業（4.0%）。

本期調查與上期（114年3月底）相較，職缺數減少8700個，職缺率減少0.1個百分點；其中工業、服務業部門職缺數分別減少5900個、2700個，職缺率則分別減少0.2個百分點及持平。

該調查針對職缺率與招募時間進行交叉分析，呈現高職缺率、長招募時間的行業，服務業方面有住宿業及運輸倉儲業、製造業則為用水工業及汙染整治業、營建工程業，顯示上述行業因高流動率和招募時間長，導致人力難補足。其相反表現的行業，屬於職缺率高但招募快的高流動率行業，以餐飲業、支援服務業為代表。

職缺數若以工時區分，114年6月底全時職缺數24.5萬個、部分工時職缺數2.3萬個，主要行業全時職缺以不動產業、營建工程業、製造業佔比最高，均逾9成9；占比較低的業別包括住宿及餐飲業僅占65%，另藝術娛樂及休閒服務業、支援服務業、教育業均不到8成5。

勞動部自114年起按季實施「職位空缺概況調查」，期望透過長期的資料觀察，掌握勞動市場職缺狀況的變化。勞動部強調，「職缺」是經濟運行常有的現象，代表市場勞動力需求情形，不能直接視為「勞動力短缺」。本調查以職缺與進入率、退出率及招募時間等資料併同觀察，期望完整顯示勞動市場各行業的人力需求、留用及補實等樣態。

