財產全告訴兒子慘被當ATM 67歲夫婦心寒驚吐1句話

〔財經頻道／綜合報導〕儘管做好財務規劃希望悠閒過晚年，也可能面臨子女出乎意料的請求。1對67歲的退休夫婦好心告訴2兒子名下財產，包括3800萬日圓（約台幣760萬）的財產及每月26萬日圓（約台幣5.2萬）的退休金，大概會保留一半，其餘未來會平分給兒子們，沒想到兒子竟要求提前分家產，讓退休夫妻傻眼，最終妥協幫忙支付孫子的學費，錢還越要越多，這對退休夫妻後悔不已，直言「當初告訴兒子們我的資產是不是錯了？」

日媒《The Gold Online》報導，即便你按計畫累積了足夠的財富，準備退休，並非所有的憂慮都會消失。而且有些出乎意料的事似乎只會發生在「有積蓄的人」身上。

報導披露橋本夫婦（化名，現年67歲）終於找到了平靜安寧的生活。丈夫在65歲時結束了漫長的職業生涯，妻子也辭去了兼職工作。他們是一對令人稱羨的完美夫妻，育有兩個兒子。

橋本夫婦已存下3800萬日圓用於退休，每月合計可約26萬日圓退休金，足以支付日常開支。退休後，2人開始考慮未來的生活規劃，包括身後事和遺產繼承等事宜，並與兒子們約定新年假期回家時聊一聊。

橋本夫婦告訴兒子，2人退休後沒有經濟上的擔憂，因為養老金收入足以支付日常開銷，也沒有貸款，2人積累的3800萬日圓資產中，大概能保留一半，並強調「我們很樂意將來賣掉房子後，平分給孩子」。橋本夫婦還說，萬一發生緊急情況，希望孩子們能夠平分繼承的財產，不要吵架，兩個兒子都認真地點了點頭。

沒想到，話音剛落，二兒子開口問道：「我能否提前拿到其中的一部分？」並坦言經濟狀況捉襟見肘，懇求爸媽幫忙渡過難關。這時，一直旁聽他們談話的長子也主動提出：「如果你們有餘錢，能否也早點資助我一些，這對我幫助很大。」

看到兒子們的經濟困境，橋本夫婦別無選擇，只能伸出援手。於是，他們決定資助孫子的學費，條件是夫妻倆中的任何一人出了意外，必須幫忙照顧。

隨著橋本夫婦持續給予財務支援，兒子們開始要求更多協助，看到兒子們來要錢，橋本夫婦身心俱疲。更糟的是，最近2個兒媳因哪方得到的支持比較多而爭吵不休，老夫婦感嘆「當時告訴兒子們資產是不是錯了？」

橋本夫婦嘆了口氣說，「如果真是這樣，也許我們當初就不該那麼努力攢錢養老……，等我們的錢用完了，他們大概就不會再來這裡要錢了。」

