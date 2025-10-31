自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

交通部要招商了！11/19大會登場 全台公共建設釋出3千億投資

2025/10/31 18:40

交通部將在11月19日下午2時至4時30分，假台北花園大酒店2樓國際會議廳舉辦「114年度交通部招商大會」。（圖取自交通部官網）交通部將在11月19日下午2時至4時30分，假台北花園大酒店2樓國際會議廳舉辦「114年度交通部招商大會」。（圖取自交通部官網）

〔記者吳亮儀／台北報導〕公共建設投資商機多，交通部今天（31日）宣布，將在11月19日下午2時至4時30分，假台北花園大酒店2樓國際會議廳舉辦「114年度交通部招商大會」，釋出可供民間投資的重大交通建設工程，商機總額高達3339億元。

招商大會以「交通招商多領域．打造榮景同躍進」為主題，商機項目多元且豐富，整體案件共60件，預估釋出可供民間投資及向民間採購重大交通建設工程商機總金額達3339億元，首次突破3千億大關。

交通部表示，招商大會已成為政府與產業鏈結的重要平台，今年規劃14個主題展示攤位，由交通部所屬各機關（構）派員說明，並設置洽談區與即時諮詢服務，提供企業與投資人深入了解案源的絕佳機會。

另外，交通部精選5大亮點商案於會中簡報與影片展示，包括航港局「基隆市威海營區舊址基地BOT案」、台灣港務公司「高雄市苓雅區苓港段14及15地號土地設定地上權案」、台灣鐵路公司「臺北車站大樓G+2、G+1、U-1層ROT案」、台灣鐵路公司「高雄市自立路土地開發案」及鐵道局「高鐵臺南車站特定區產業專用區開發經營案」。

交通部表示，以上5項亮點商案總投資金額達357億元，兼具創新開發與高回報潛力，預期將為交通產業注入新的成長動能。招商大會報名及相關商案資訊等已建置「交通部招商專區」，邀請各界業者踴躍報名參與。線上報名網址

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財