台灣虎航前三季獲利年減20.5％ 看好第四季表現

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣虎航（6757）今（31）日董事會通過2025年前三季財報，前三季營收125.87億元，與去年同期相當，而受到增提發動機維修準備、新機引進等資本投資影響，稅後淨利19.69億，年減20.5%，每股稅後盈餘（EPS）4.28元。

台虎今日董事會也通過增租發動機、延租1架航機，以及明年度自有機的引進。

展望第四季及明（2026）年，台虎指出，隨著立法院三讀通過「韌性特別預算案」，普發一萬元預計11月起發放，而ITF台北國際旅展即將登場，銷售航班將較往年第四季增長，預期在維持高載客率，以及年底為傳統旅遊旺季，第四季營收表現將有所表現。

台虎12月23日將自高雄及台南雙首航熊本航線，12月25日則將再首航台南-沖繩航線。台虎指出，熊本不僅是台虎飛航日本的第23個航點，台南-熊本更是台灣虎航首條從台南出發的國際航線，藉此強化台虎航網的佈局優勢，進一步深化台日之間的航網密度。目前台灣虎航高雄出發的日本航點包括札幌（新千歲）、仙台、東京成田、名古屋、大阪關西、岡山、福岡、沖繩，待熊本開航後，共有9條航線；台南則開航熊本、沖繩2條航線，提供南台灣旅遊市場更多的選擇。

