國際鋼價持平趨穩 燁輝11月內銷、12月外銷盤價開平盤

燁輝最新盤價。（燁輝提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕燁輝（2023）今（31）日開出11月內銷及12月外銷盤價。燁輝表示，「川習會」結果讓美中貿易戰有望趨緩，但針對鋼鋁50%稅率高牆依舊聳立，持續阻擋各國鋼材銷美，同時也帶動如歐盟、英國等市場跟進加高關稅壁壘，下游保守觀望氣氛不減，11月內銷及12月外銷盤價皆維持平盤。

針對鋼鐵供需方面，燁輝表示，世界鋼鐵協會最新預測報告顯示，今年全球鋼需估持平於17.49億噸，明年則回升1.3%至17.72億噸。中國於10月24日結束第20屆四中全會，會中「十五五規劃」推出各項AI發展，及安全型基建等推動時程，預期將進一步強化市場動能，拉動鋼需。另一方面持續於供給端壓減粗鋼產能，以國統局發布9月粗鋼產量為7349萬噸，連續3個月不足8000萬噸，同時連續4個月下修產量，顯示去產能政策持續落實，有助穩定鋼市。

原物料行情部分，鐵礦砂自10月至今高位震盪，平均每噸達105美元上下，而中國國產煤礦價格持續居高，每噸逾180美元，煤鐵原料價格持續站上高點，有利支撐鋼價不墜。

國際鋼價部分，走向冬季限產前，下游正啟動一波趕工潮，有效拉動需求，上海熱軋現貨自8月15日至今，再次站上每噸3500人民幣，期貨價格也穩步向上。而亞洲各主要鋼廠包括中國寶武、鞍本，台灣中鋼（2002）、中鴻（2014），與越南河靜等最新盤價皆以平盤開出，顯示「持平趨穩」。

