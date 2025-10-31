搶攻雙11網購商機 聯邦銀行豪擲百萬最高回饋19％

聯邦銀行搶攻雙11網購商機，豪擲百萬最高回饋19%（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕一年一度的「雙11網購盛典」即將開跑，國內外各大電商平台紛紛祭出最強優惠搶客。看準民眾網購重視CP值、物流速度與高額回饋，聯邦銀行今年豪撒百萬回饋金，與5大人氣網購平台聯手，祭出指定電商平台刷聯邦卡最高19%回饋，搶攻年終消費旺季。

聯邦銀行自11月1日至11月11日舉辦「百萬大回饋」活動，凡於momo購物網、蝦皮購物、PChome線上購物、淘寶及酷澎

五大網購平台，使用聯邦信用卡單筆消費滿2000元並完成登錄，即可獲最高5%刷卡金回饋。聯邦卡11月另提供多重加碼優惠，包括於LINE購物消費符合資格，可享最高5%LINE POINTS加碼回饋；於momo購物網或蝦皮購物消費達指定門檻並完成登錄，參加「天天聯邦日」活動再享最高8%回饋，搭配使用可使優惠再升級。此外，以聯邦LINE Bank聯名卡消費，卡片原始回饋即有4%，優惠層層疊加最高回饋可達19%。

為了滿足持卡人大額消費的需求，聯邦銀行針對高額消費族群另提供專屬分期回饋優惠，雙11檔期在momo購物網、蝦皮購物、PChome等指定電商平台，使用聯邦銀行信用卡分期累積滿 1萬1,111 元並完成登錄，即可獲最高10%刷卡金回饋；若分期金額達2萬5000 元，最高回饋更達12%，也可搭配分期0利率方案。

在跨境購物方面，於淘寶、酷澎兩大跨境電商平台同樣提供聯邦卡友回饋。即日起至11月11日，在淘寶使用聯邦 Visa 信用卡領券，單筆消費滿1800元現折180元，滿5800元現折600元；酷澎於11 月期間使用聯邦卡刷卡分期，不僅享有分期0利率優惠，還可獲得最高10%刷卡金回饋。且於此兩大跨境平台進行一次付清交易並使用聯邦LINE Bank聯名卡付款，最高再享5.5%獨家回饋，還可搭配「百萬大回饋」活動及多重優惠方案。

