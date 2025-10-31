預防職災有成 近1.5萬企業115年職災保險費將調降

勞動部勞保局完成計算 ，近1.5萬企業115年職災保險費率將獲調降（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕僱用員工達50人以上的投保單位，可依據職災預防表現成績優劣來調整災保保費費率。勞動部勞保局已計算完成明（115）年實績費率計算，共2萬84家投保單位適用，其中逾7成適用單位獲得職業災害保險費減收，統計表現最佳的有17家可減收達5成、減收30%的有5943家；但也有88家遭加收最高50%的保費。

為全面保障勞工的工作及生活安全，《勞工職業災害保險及保護法》規定，凡年滿15歲以上，受僱於登記有案單位（領有執業執照、依法已辦理登記、設有稅籍）的勞工，或經中央主管機關依法核發聘僱許可雇主的勞工，均屬勞工職業災害保險強制納保對象。截至114年8月底，災保的投保單位約85萬8千家，投保人數約1124萬1000人。

勞動部指出，根據《勞工職業災害保險及保護法》第16條第2項至第5項及《勞工職業災害保險實績費率計算及調整辦法》規定，僱用員工達50人以上的投保單位，其勞工職業災害保險的行業別災害費率採「實績費率制」，費率計算是依各適用單位最近3年（即111年1月1日起至113年12月31日止）的「職業災害保險給付總額占應繳職業災害保險費總額比率」及「職業安全衛生辦理情形」，分別計算加總後得之，也就是說，職災預防做得愈好，保費調降得愈多。

勞動部統計，明（115）年度適用實績費率的投保單位共2萬84家，較114年度（1萬9804家）增加280家，其中1萬4660家（占73%）為行業別災害費率減收、但有3895家（占19.39%）需加收保費、1529家（占7.61%）維持原費率。

進一步分析各事業單位的加減費率情形，以加減費30%的比例最高，其中加收30%的事業單位有2024家、減收30%的有5943家，表現最佳達減收減收50%的有17家，但也有88家被加收最高50%的保費。

勞動部呼籲，勞工是企業最重要的夥伴，事業單位應致力職業災害預防，重視職業安全衛生管理，以維護勞工工作安全，共創優質工作環境，並可降低職業災害保險費率，達到雙贏效果。

