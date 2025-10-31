台電協和電廠改建四接 有利發展AI產業布局

基隆協和電廠更新改建第四天然氣接收站，議員認為有助次AI產業布局。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕台電基隆協和電廠將改燃氣發電，興建天然氣第四接收站，市長謝國樑有意爭取發展AI資料數據中心，市議員張之豪等人認為，AI產業需大量用電，謝國樑反對協和擴建機組又要AI數據中心是矛盾的，市府不能「包牌」。謝國樑表示，市府將組安全委員會共同討論，在安全考量下發展AI產業。

協和電廠改建四接案環評已經通過，因原場址土壤遭污染，基隆市府公告全廠為土壤污染管控制場址，四接改建案暫時受阻，由台電提出計畫整治後才能開始實質開發行為。

請繼續往下閱讀...

今天有多位議員在市政總檢討時關切四接發展，議員張之豪說，AI產業崛起，所有科技業者都摩拳擦掌，AI產業需要大量的電源，市長要爭取設AI產業，卻又反對協和電廠機組更新改建為四接，是互相矛盾，市府必須做決擇，不能「包牌」。

鄭文婷說，市府當初說要爭取輝達，現在人家要去台北設廠了，基隆不夠努力。議員施偉政指出，台電改建四接，未來台肥舊廠土地配合整體開發，將帶動中山區發展，建議火車站到協和電廠的交通要先規劃。

議員陳冠羽則表示，雖然四接未來一定會蓋，但土壤有污染問題，市府要嚴格把關。但四接不能和AI產業掛勾在一起，有電源不代表AI廠就蓋在那？但承載高度用電污染風險卻是基隆人。

謝國樑表示，協和電廠改建四接，對環境的保護及市民的安全是最重要的。近年來AI產業的崛起，台電應有法制化的機制，如果地方支持電廠就回饋足夠的電力發展AI產業，但電廠的興建，一定要在安全沒有風險的情況下進行。

謝國樑指出，四接要綜合考量，他將成立四接專家學者審查小組機制，為安全把關，也希望專業人員、議員等大家一起對四接做決策，不是讓他一個人的決策。

