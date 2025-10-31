欣銓預估第四季持平 明年審慎樂觀

欣銓預估第四季持平。（圖取自官網）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓測試廠欣銓（3264）今召開線上法說會，公佈第三季稅後每股盈餘為1.75元，創近2年來新高。展望營運，公司預估今年第四季將比往年同期好，預估營收可望跟第三季持平，明年從客戶目前回應信心度來看，欣銓抱持審慎樂觀態度，第一季產能利用率也可望維持約七成，淡季不淡。

欣銓第三季營收35.93億元，季增5%、年增6.6%；毛利率35.7%，季減0.6個百分點、年增6.2個百分點；營業利益率24.3%，季減2.1個百分點、年增5.6個百分點；稅後淨利8.27億元，季增46.9%、年增47.1%，稅後每股盈餘1.75元，創近2年以來單季獲利新高。

欣銓今年前三季營收102.29億元，年增2.9%；毛利率35.7%，年增7.5個百分點；營業利益率25.0%，年增6.5個百分點；稅後淨利19.92億元，年增19.9%，稅後每股盈餘4.2元，優於去年同期的3.5元。

欣銓表示，第三季獲利顯著增加有部分來自地震災損理賠、匯損回沖等，毛利率季減主要因薪資增加、電價與綠電等成本上升導致。

展望第四季營運，欣銓指出，往年是季節性下滑走勢，今年會較好，通訊持續不錯，預估營收有機會持平，即使未達持平也僅小幅下滑，產能利用率約七成。明年從客戶回應來看，還算樂觀，感受到客戶很有信心，欣銓以審慎樂觀看待，明年第一季雖有過年工作天數減少等因素，但預期產能利用率也可望維持約七成。

針對車用的部分，欣銓指出，有的客戶對庫存去化持正面看法，中國電動車持續低價競爭銷售，公司會特別注意，目前車用不受中國電動車市場影響。跟美系通訊客戶合作案，部分工程 進行中，部分進入量產，針對ＡＩ相關產品，公司也有一線客戶，但不會馬上看出營收有突破性增加。

先進封裝與矽光子的部分，公司策略性投資瑞峰、子公司全智也有佈局，預估2027年才有營收貢獻。龍潭廠廠房已完成，隨時可進駐，爭取與大客戶合作，投資要看委外方式而定。

