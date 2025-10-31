AI時代非科技人淪苦主 她崩潰問：我們文組還有救嗎？

AI時代來臨，台灣的科技業也蒸蒸日上，但也讓不少非科技族群焦慮自己是否將被時代淘汰。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕AI熱潮席捲全球，台灣科技業也因此迎來新一波榮景。但是幾家歡樂幾家愁，近日一名網友發文哀嘆，AI雖讓台積電等科技大廠賺得盆滿缽滿，但是傳產、餐飲、公職等非科技族群「連邊都沾不上」，不禁憂心「進不去科技業，這輩子是不是沒救了？」

原PO在PTT發文指出，近年全球AI技術快速成長，連帶推升台灣科技業景氣。不論是IC設計、系統廠還是記憶體廠，營收幾乎全面攀升，「隨便一家科技公司都有AI題材加持」，但非科技產業卻毫無受惠，反而只能苦撐高房價與通膨壓力。她無奈直呼，「現在台灣不在科技業工作的人，這輩子是不是沒救了？」

貼文引起網友熱議，部分人認同現實殘酷，「在台灣只有科技業與其他產業兩種」、「AI對文組幫助有限，競爭力差距只會越拉越大」、「設計、護理也慘到不行」。也有人緩頰表示，「科技業壓力爆炸，不是每個人都撐得住」、「人生路不只一條」、「找適合你自己的工作，不要羨慕別人看到別人賺錢就眼紅」。

另有不少網友建議轉念思考，「山不轉路轉，買股票當股東吧」、「投資也能分享到產業紅利」、「買台積電股票，當不成員工也能當股東」。

