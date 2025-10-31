亞光前三季獲利創同期新高 靠3策略續拓商機

亞光第三季每股盈餘1.86元。圖為董事長賴以仁。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學大廠亞光（3019）今日公告第三季稅後淨利5.2億元，每股稅後盈餘（EPS）1.86元，前三季累計稅後淨利為15.4億元，年增24%，也達到去年全年獲利的95%，創歷年同期新高，每股稅後盈餘為5.51元。

展望第四季，亞光指出，全球經濟環境變化仍大，將持續發揮多元產品競爭優勢，並全面推進三大發展契機，包含與LGIT策略合作，共同拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場，菲律賓新廠拓展也加速進行，打造成為公司重要生產基地之一，持續東南亞多元佈局。

另外，亞光也持續佈局Metalens先進技術，擴大競爭門檻，全面加速AR、VR、Metalens及AI應用產品之研發，同時以高精度感測技術，拓展佈局智慧醫療領域。

近期除手機、相機鏡頭需求外，車用、人形機器人等應用也持續帶動光學產業商機。產業人士指出，電動車自駕系統Level 2發展至Level 3，帶動影響感測需求，亞光耕耘車用鏡頭日久，有望持續受惠商機，近日也攜手凌群（2453）切入AMR（自主移動機器人）領域，拓展多元商機。

