運價連4漲! 美西線漲幅逾22%。

〔記者王憶紅／台北報導〕最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）上漲147.24點到 1550.7點，漲幅10.49 %，連4漲。四大主要航線全數走揚，其中以美西、美東線漲幅最高，分別達22.94%、13.39%。

川習會後，美對中關稅將從57%下調至47%，攬貨業者指出，美中談判後市場有穩中帶漲的回溫跡象，不過目前仍有不少客戶需等貨主通知才能確定出貨，整體來看，因船班仍偏少，市場氣氛相對穩定，後續還是有待觀察。

根據最新運價顯示，遠東到歐洲每TEU（ 20呎櫃） 上漲 98美元至1344美元，漲幅7.86%；遠東到地中海每TEU上漲219美元至1983美元，漲幅12.41%。遠東到美西每FEU（40 呎櫃）為2647美元，上漲494美元，漲幅22.94%；遠東到美東每FEU上漲406美元到3438美元，漲幅13.39%。遠東到東南亞每TEU為481美元，較上週上漲15美元，漲幅3.21%。

