輝達、台積電聯手首片美製AI晶圓亮相 季辛格說話了

輝達發表首款在美國製造的 Blackwell 晶片，由台積電亞利桑那廠代工。（圖取自輝達官網）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達17日表首款在美國製造的 Blackwell 晶片，該晶片由台積電亞利桑那廠生產，輝達執行長黃仁勳也造訪亞利桑那廠，慶祝首片在美國本土生產Blackwell晶片誕生。對此，英特爾前CEO季辛格在社群平台PO文對輝達將製造業帶回美國表示讚賞。

季辛格在社群平台X發文稱，在美國打造先進產品一直是他的願景，而輝達的成就正是朝著正確方向邁出的一步。他強調「我們（指美國）需要為世界上最重要的技術半導體，建立更具韌性的供應鏈。」

網友問及，美國生產第一片Blackwell晶圓後，還是需要運送到台灣做CoWoS封裝才算完成。對此，季辛格回應，關於運回台灣封裝一事，供應鏈會隨著時間，在關鍵的製造中心周圍「沉澱」下來（你可以把這種現象想成像重力場—會把其他供應鏈元素吸引過來）。這種過程往往需要多年，甚至數十年。

季辛格表示，我們確實需要隨著時間把供應鏈的其他環節重新遷回。隨著封裝技術從2D演進到2.5D與3.5D，先進封裝在供應鏈中的角色變得更加關鍵。因此，讓晶圓廠回到美國是整條供應鏈中週期最長、但也是最重要的部分，必須先從這裡開始。接下來是封裝，然後是測試，再來是次組裝（subassembly），接著是零組件，然後是關鍵化學原料，以此類推，就是這樣一個逐步重建的過程。

