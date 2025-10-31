日本再傳「2行業」破產家數創新高 ! 日媒曝 : 有「1共同點」

日本內需服務業正陷入寒冬，傳出燒肉店與美容院兩大行業的破產家數均刷歷史新高。（擷取自社群平台）

〔財經頻道／綜合報導〕日本內需服務業正陷入寒冬，繼今年初居酒屋倒閉潮湧現後，近日再傳燒肉店與美容院2行業破產家數均刷歷史新高。據報導，這2個看似毫無關聯的行業，卻面臨著相同的宿命，被「高成本與低價競爭壓力」夾殺。

據《東京商工研究》最新統計，2025年截至10月底，全日本燒肉店破產數量已達46家，刷新歷年紀錄，而美容院也在1月至9月間創下92家破產的歷史新高。

報導指出，燒肉店因進口牛肉、蔬菜、電力與人力「成本齊漲」，日本業者為了維持利潤被迫漲價，結果卻導致消費者流失。報告指出，超過80%店家破產原因均為「銷售不振」，多為員工不到10人的中、小規模店家。

儘管業者嘗試以「1人燒肉」或「高級稀有部位」作差異化，但成本削減已到極限，漲價反而促使更多顧客轉向大型連鎖與平價自助餐品牌。市場人士憂心，今年全年的破產數可能突破60家，再刷新紀錄。

與此同時，美髮與美容沙龍同樣陷入惡性循環。2025年前9個月已有92家破產、年增5.7%，預料今年全年將超越去年114家的高峰。

據報導，日本美容店開業門檻低、獨立經營者眾多，整體產業競爭激烈，但人力短缺、原料與設備價格上漲，即使業界導入優惠券、包月制與共享沙龍等新商業模式，仍無法抵消人事與物資成本的急升，導致小型業者難以為繼。

統計顯示，高達83%的美容店家破產原因，同樣也是「銷售不振」，超過90%的業者負債金額在1000萬日圓至5000萬日圓之間（約新台幣199萬元-997萬元），多為個人或微型企業。

分析師指出，無論是燒肉店還是美容院，2者的共通點在於原材料、人力與能源成本持續上升，而消費者卻不願為漲價買單。因此，當中、小企業試圖靠提價維持生存時，反而被價格更具競爭力的連鎖品牌或低價業態吞噬，這也是整個日本服務業結構問題的縮影。

