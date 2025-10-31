自由觀點》當年力捧「中」積電 如今質疑「美」積電

當年力捧「中」積電，如今質疑「美」積電，幾乎是同樣一群人！

美中關係概分三階段。一是合作，柯林頓與小布希政府時期，幻想將中國納入全球經濟體系，例如WTO，就可透過經濟自由化，最終帶來中國政治開放。

二是制衡，歐巴馬政府時期，美國開始意識到，中國崛起並未帶來政治改革，反而企圖挑戰現有國際秩序，於是同時在軍事和經濟上，透過「亞太再平衡」進行制衡。

三是對抗，即川普1.0到拜登與川普2.0，美國兩黨形成共識，將中國視為最主要戰略競爭對手，從貿易、科技、軍事、意識形態等多領域，全面競爭與對抗。

當美中合作時期，且台灣執政黨與中共眉來眼去，台灣平均經濟成長率僅2.9%，亞洲四小龍倒數第2，但美中轉為全面對抗後，蔡總統主政時期平均3.16%，躍居四小龍之首，賴總統執政後，去年衝上逾4%，今年可望突破5%，而中國從雙位數成長，如今落到得保5。

美中合作、弱化台灣，美中對抗、強化台灣。當初這群人將護國神山推向中國，如今台積電赴美投資，卻刻意疑神疑鬼，倒底是何居心？

