聯發科Q3每股盈餘15.84元 Q3淨利季減9.3％

聯發科今日召開線上法說會。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）公布第三季財報，第三季合併營收為1420.97億元，季減5.5%，年增7.8%，本季合併毛利率為46.5%，季減2.6個百分點，年減2.3個百分點，本季合併營業利益為221.88億元，季減24.5%，年減7.0%，本季合併本期淨利為254.51億元，季減9.3%，年減0.5%，每股盈餘為15.84元。

聯發科第三季合併營收為1420.97億元，季減5.5%，年增7.8%。聯發科指出，第三季營收較前季減少，主要因部分客戶提前拉貨至上半年，營收較去年同期增加，主要因AI旗艦手機及AI平板電腦晶片市佔率提升。

聯發科第三季營業毛利為661.12億元，季減10.5%，年增2.7%。毛利率為46.5%，季減2.6個百分點，年減2.3個百分點，第三季毛利率較前季減少，主要因前季毛利率包含因一次性項目帶來的1.9個百分點正面影響；第三季毛利率較去年同期減少，主要反應部分產品的毛利率變動。聯發科第三季本期淨利為254.51億元，季減9.3%，年減

0.5%，第三季淨利率為17.9%，低於前一季之18.7%，及去年同期之19.4%，第三季每股盈餘為15.84元，低於前一季17.50元，及去年同期15.94元。第三季淨利、淨利率與每股盈餘較前季及去年同期減少，主要因本季營業毛利較低。

