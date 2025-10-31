黃仁勳大動作！輝達將提供南韓26萬顆GPU 打造「主權AI」體系

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，資料照。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（Nvidia）執行長黃仁勳睽違15年訪韓，所到之處掀起熱潮，週五（31日）更出席了APEC執行長高峰會。輝達也與南韓最大企業集團達成具里程碑意義的合作協議，將向這些公司提供其先進技術，供應超過26萬顆圖形處理器（GPU），協助啟動南韓的人工智慧（AI）專案，成為輝達積極擴大全球人工智慧基礎設施布局的一部分。

《韓聯社》報導，根據輝達與南韓科學技術情報通訊部（Ministry of Science）、三星電子（Samsung Electronics ）、現代汽車集團（Hyundai Motor Group）、SK集團（SK Group）以及NAVER株式會社（NAVER Corporation）旗下的NAVER雲端平台（NAVER Cloud）等韓企達成的協議，輝達將供應超過26萬顆圖形處理器（GPU），協助啟動南韓的人工智慧專案。

請繼續往下閱讀...

報導提到，輝達將向南韓供應的GPU主要是最新款「GB200 Grace Blackwell」，另一部分則為「RTX 6000」系列，儘管輝達並未披露交易的具體金額，但根據市價估算，其總價值最高達到14兆韓元（約3318億元新台幣）。

具體來看，南韓政府將獲5萬顆GPU，三星電子、SK集團和現代汽車將各獲5萬顆GPU，NAVER Cloud則將獲得6萬顆GPU。

《彭博》報導指出，根據協議內容，南韓政府將建立所謂的「主權AI」運算基礎設施，也就是由政府掌控的AI算力系統。南韓將在多個資料中心部署超過5萬顆輝達最新AI加速器，包括設置於國家人工智慧運算中心（National AI Computing Center）以及Kakao、Naver、NHN Cloud 等企業的自有設施中。

三星電子則將打造搭載5萬顆輝達GPU的「AI工廠」；現代汽車則承諾將使用相同規模、基於輝達 Blackwell 架構 的處理器，用於開發AI模型，推進製造流程與自動駕駛技術；SK集團（旗下包含SK電信與SK海力士），則將在亞洲首座「工業AI雲端」平台中，部署一系列輝達 RTX Pro 6000 Blackwell 伺服器晶片，支援機器人與其他實體世界的AI應用。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法