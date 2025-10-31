中國覬覦加薩重建紅利以腰斬價搶標 以媒不忍了揭北京老底

以媒指出，中國公司正在尋求從價值 700 億美元的加薩重建計劃中分一杯羹，並且已經拿到組合屋標案。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕逾時2年的加薩戰爭落幕，因基礎設施損壞殆盡，重建之路漫長，中國也覬覦商機。以媒披露，中企正尋求從價值 700 億美元的加薩重建計劃分一杯羹，並且以50-60%低於第二名投標者的價格拿到聯合國組合屋標案。知情人士還爆料，其他以低價得標巴勒斯坦及埃及企業，其實都使用中製產品。以媒直言，中國參與此次招標與其在戰爭期間對以色列的敵對立場密切相關，而且這種敵對立場不僅體現在外交聲明層面。

以媒《Globes》報導，加薩戰後問題正受到包括美國在內的許多國家的關注。尤其引人注目的是卡達和土耳其的參與，兩國似乎在加薩走廊的管理中扮演著重要角色，並擁有經濟和政治利益。根據《Globes》獲得的聯合國文件顯示，中國也深入參與了加薩走廊的重大經濟活動。

報導直言，雖然中國在加薩問題上保持沉默，北京卻找到了後門（back door），通過它可以從加薩地帶重建的大量收入中受益，估計加薩重建商機約700億美元。

一切始於去年四月聯合國專案事務廳（UNOPS）舉辦的移動組合屋招標。一家中國公司以比第二名低50%-60%的價格得標。值得注意的是，這家得標公司是中國青島的黑科（Heike）公司。當時，停火和加薩走廊的重建似乎遙不可及；如今，隨著戰爭的結束，重建進程正在加速。

聯合國開發計畫署（UNDP）近期為加薩4.5萬棟組合屋進行招標，參與競標的公司來自多個國家，包括義大利、英國、索馬利亞、約旦和沙烏地阿拉伯。各投標方的報價差距龐大，巴勒斯坦公司Retaj的報價最低，為1.52億美元；以色列Mzmuriya的報價為2.35億美元；土耳其Dorce的報價為2.57億美元；阿聯DP World的報價為4.06億美元；美國FTR公司的報價為5.07億美元。

招標結果上周已告知各參與者。結果顯示，在12份最低報價中，9家為巴勒斯坦公司（其中7家報價最低），2家為埃及公司，1家為中國公司－山東黑科。然而，一位對參與此次招標的外國公司構成非常了解的消息人士稱，這些公司，無論是巴勒斯坦公司還是埃及公司，都使用了中國製造的產品。

報導直言，中國參與此次招標與其在戰爭期間對以色列的敵對立場密切相關，而且這種敵對立場不僅體現在外交聲明層面。例如，正如《Globes》所揭露的，中國航運巨頭中遠集團是唯一遵守胡塞武裝要求，不訪問以色列港口的大型企業；此外，在川普政府與伊朗交戰期間，中國仍然購買了伊朗90%以上的石油出口。

那麼，中國企業，無論是直接參與投標還是作為產品供應商向投標者供貨，是如何在出價遠低於其他企業的情況下仍然盈利的呢？答案在於中國政府過度補貼。中國政府對所有企業出口物流成本提供100%的補貼，直至2027年。同時，北京也補貼出口商品成本的40%。換句話說，如果一家中國公司參與國際招標，特別是參與聯合國在加薩走廊的招標，它就能從國家支出中獲得40%的補貼。

中國在加薩地帶的模式是將產品的零件運往埃及，在那裡進行最終組裝。目前，問題不僅限於貨物運輸，還包括經由埃及阿里什港運往加薩走廊的其他商品，例如各種原料和必需品。為此，中國正在利用當地有影響力的人物。例如，在聯合國開發計畫署的招標中，得標的是Abnaa Sinai建築公司，該公司由Ibrahim Al Organi擁有，他是埃及西奈半島貝都因居民，也是埃及情報官員、總統之子馬哈茂德·塞西（Mahmoud el-Sisi）的密友。

簡而言之，加薩地帶重建的初期階段表明，以色列在加薩地帶的重建和監管方面損失了收入，而中國卻從中獲益良多。這些階段也印證了埃及塞西政府與中國之間的密切合作，這種合作體現在聯合軍事演習以及中國佔埃及外國投資30%至40%的比例。

