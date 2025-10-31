一卡通與LINE Pay即將分家 議員籲高市府維護股東權益

一卡通與LINE Pay即將分家，張博洋（左）呼籲市府維護股東權益。一卡通代理董事長廖泰翔表示，將和財政局及高雄銀行或其他局處合作，讓一卡通成為在地支付的重要鑰匙。（記者葛祐豪翻攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕一卡通公司與LINE Pay即將在年底分家，市議員張博洋今（31日）於議會質詢時，向一卡通代理董事長、高市經發局長廖泰翔提出質詢，指市府持有一卡通9.6%股權，擁有4席代表董事，他擔憂分家後的經營壓力，市府須審慎評估股東權益是否受到影響，呼籲市府作為股東，應確保一卡通未來的市場地位與經營穩定。

張博洋指出，一卡通過去得益於LINE超過千萬用戶的社群流量支撐，及便利的入口設計，迅速拓展電子支付市場。但隨著iPASS MONEY與LINE Pay分家，市場生態將面臨巨大挑戰，用戶習慣和優惠機制也可能因此受到衝擊。

他說，自明年起，用戶將無法在LINE聊天介面直接使用iPASS MONEY進行好友轉帳，需改用「一卡通 iPASS MONEY」App，而原本雙平台合作所提供的雙重回饋優惠也將消失；此外，用戶原本享有的一站式整合服務也將被拆分，可能導致操作不便，進一步影響用戶忠誠度。

張博洋強調，一卡通目前擁有700萬用戶及每月40多億元的交易金額，但在失去LINE龐大流量支撐後，如何維持市場地位，將成為市府身為股東必須嚴肅面對的課題。

根據2024年財報，一卡通目前仍處虧損狀態，EPS為-0.69元，尚未發放股東股利；相較之下，悠遊卡公司去年則為台北市政府創造863萬的收益，儘管一卡通總經理鄭鎧尹承諾2026年轉虧為盈，將專注交通票證的功能，但分家後的經營壓力不可忽視，市府必須審慎評估股東權益是否會受到影響。

身兼一卡通代理董事長的經發局長廖泰翔則表示，一卡通營收成長50%，對於一間成立10年的公司而言不容易，目前一卡通擁有700萬以上用戶及60萬個通路，並持續縮短虧損，持續轉虧為盈是一卡通的目標。董事會也有諸多討論，讓一卡通變得更小更精美，不與全支付或街口這些比較大的資本對打，未來將維持一卡通的獨立性，讓APP更好用。

廖泰翔強調，一卡通目前的市佔是未來競爭的基礎，在智慧城市下，針對市政服務導入，一卡通未來會持續進行，也會和財政局及高雄銀行或其他局處合作，讓一卡通成為在地支付的重要鑰匙。

