黃仁勳「炸雞晚餐」掀韓股狂潮 雞肉概念股漲瘋了！

黃仁勳邀請三星電子會長李在鎔（左）、現代汽車集團會長鄭義宣（中）和在首爾一家炸雞店共進晚餐。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳睽違15年訪韓，他週四（30日）在首爾邀請三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣一同聚餐，地點選在當地知名的「Kkanbu Chicken」炸雞店，吃炸雞喝啤酒，現場湧進大批人潮，雖然 Kkanbu 並非上市公司，但在社群媒體瘋傳該聚會的照片與影片後，其競爭對手 Kyochon F&B 的股價週五（31日）一度飆漲 20%。韓國家禽加工業者 Cherrybro 的股價也衝上30% 的漲停板，成交量約為平日的 200 倍。而在科斯達克（Kosdaq）上市、專門生產炸雞機器人的 Neuromeka 股價同樣大漲。

《彭博》報導指出，這起事件凸顯「爆紅效應」與「迷因文化」持續影響韓國股市的現象，在這個市場中，偏好高風險的散戶投資人，往往追逐與文化、政治或經濟熱點相關的短線題材。這類漲勢通常出現在小型股，特別位於科斯達克市場，此舉多半缺乏基本面支撐，與公司實際營運也沒有直接關聯。

今年 8 月，韓國文具製造商 MonAmi 的股價就曾美國總統川普（Donald Trump）在白宮與南韓總統李在明首次會面時，稱讚對方使用的鋼筆而暴漲 60%。

有趣的是，這並非黃仁勳第一次在股市中扮演「造王者」的角色，早在 2024 年，他在演講中提及多家人工智慧（AI）相關公司後，這些公司的股價隨即飆升，再次展現出他遠超企業本身的市場影響力。

