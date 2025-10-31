傳張忠謀相勸新壽才放手T17、T18 前台積電工程師：太丟臉

台北市議員曾獻瑩說，如新壽真如外傳，在大老勸說下才放手，那真的太丟臉了。（曾獻瑩辦公室提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安日前宣布，輝達海外總部選定落腳北士科T17、T18，外傳地上權人新光人壽願意放手，是台積電創辦人張忠謀、宏碁集團創辦人施振榮出面勸說。前台積電工程師、台北市議員曾獻瑩直言，如果消息為真，那真的太丟臉了。

曾獻瑩指出，新壽於10月30日向北市府報價初步成本，包括已繳權利金與租金共32億元，以及設計、監測等部分已施作項目約8億元，合計約40億元，這與市府原先預估的5至8億元成本相符，加上前期繳納的權利金、租金，看起來屬於合理範圍。

請繼續往下閱讀...

曾獻瑩說，市府應依法審核新壽提出的成本明細與憑證，確保程序公開透明，讓社會信任市府在輝達進駐案中的處理過程。

此外，如果真如外傳，新壽是在張忠謀、施振榮等科技界大老勸說下才願意放手，曾獻瑩則直言，那真的太丟臉了，國內大型企業應該明白什麼才是對台灣最好的選擇，應主動為國家長遠利益著想，而非被勸才行動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法