油價恐連2漲！下周汽柴油估漲1~3角

下周汽油、柴油估漲0.1元到0.3元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕加油族注意，下週油價預估連2漲，實際汽油可能調漲0.1到0.3元、柴油調漲0.1到0.3元。

受到美國商用原油庫存續降、中美緊張情勢趨緩等影響，國際油價續漲。中油累算至10月30日之7D3B週均價為65.62美元，較上週上漲0.83美元；本週新臺幣兌美元匯率為30.673元，較上週升值0.049元。

請繼續往下閱讀...

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.2元，柴油調漲0.2元。

中油啟動平穩措施後，下週實際汽油可能調漲0.1到0.3元、柴油調漲0.1到0.3元。若按照預估，下周92無鉛汽油每公升27.1到27.3元、95無鉛汽油每公升28.6到28.8元、98無鉛汽油每公升30.6到30.8元、超級柴油每公升25.6到25.8元；實際調整金額有待本週日中午12點，以台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

