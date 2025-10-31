慧榮Q3財報優於預期 總座苟嘉章看好Q4持續成長

慧榮總經理苟嘉章。（慧榮提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕慧榮科技（NasdaqGS: SIMO） 公布第三季財報，營收為2.42億美元，較前一季成長22%，與去年同期相比成長14%。第三季毛利率48.7%，稅後淨利3382萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證（ADS）盈餘1美元（約新台幣31元），慧榮總經理苟嘉章看好本季營收和獲利有望持續成長。

慧榮表示，第三季三大產品線業績皆表現亮眼，SSD控制晶片較上一季成長20%-25%；eMMC/UFS控制晶片同樣較上一季成長20%-25%，較去年同期更大幅成長35%-40%；SSD解決方案則較上一季成長15%-20%。

苟嘉章指出，第三季在各市場的表現皆比預期更強勁，營收成長優於先前財測。eMMC和UFS控制晶片第三季營收表現亮眼，成長動能來自智慧型手機市場的復甦與公司市佔率的提升。車用產品方面，在產品多樣化策略與新客戶增加的帶動下，在第三季也持續維持成長。此外，公司領先業界的消費級 PCIe Gen5 SSD控制晶片營收較前一季大幅成長45%，主要受惠於邊緣AI PC在市場上逐漸普及，以及白牌AI伺服器製造商持續導入主流硬體元件。過去幾年所投入的資源正逐漸開花結果，已開始受惠於多元化的產品組合與市場布局。憑藉日益擴展的產品組合，涵蓋消費性、企業級、車用與工控儲存解決方案，已奠定長期穩健成長的根基。

展望未來，苟嘉章表示，公司在產品與市場多元化方面的努力，已在營收與獲利上展現成果。2025 年推出多項新產品，涵蓋消費級 SSD、可攜式SSD、eMMC/UFS、企業級SSD、車用及記憶卡等領域，這些產品將於2026年進入量產並擴大出貨規模，為公司提升各市場的佔有率，同時受惠於更高的平均售價（ASP）與良好的利潤。預期本季度營收與獲利將持續成長，將超過先前公布於本季底達到10 億美元年度營收運行速度（Revenue Run-Rate）的目標。同時，我們期待憑藉這些新產品，在明年進一步擴展產品組合與目標市場。

慧榮預估第四季營收將介於2.54億至2.66億美元之間，較前一季成長5%~10%，較去年同期大幅成長33%~39%，毛利率介於48.5%至49.5%之間。

慧榮在10月27日發布最新的股利政策，每股美國存託憑證（ADS）年度現金股利為2.00美元，將按季度分四次發放。

