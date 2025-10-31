3大科學園區廠務暨工安環保技術研討會 逾400人齊聚南科

研討會現場有16家廠商設攤展出。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕由竹科、中科、南科輪流主辦的科學園區廠務暨工安環保技術研討會，為3年1度的盛會，今（31）日首度於南科舉行，3大園區超過400人參與，希望促進園區企業邁向智慧化、低碳化及循環經濟轉型。

本屆技術研討會以「園區智慧管理」為核心主軸，由台灣科學園區同業公會與南科管理局共同主辦，規劃包括水資源、氣體化學、電力機械、環境永續及環境衛生等5個組別的論文競賽，初賽共有165篇論文投稿，51篇進入複賽，各組再選出前6強參加今天的決賽，吸引來自3個園區的廠務、工安、環保及製程領域相關人員參加。

竹科、中科、南科等3大科學園區於南科舉行廠務暨工安環保技術研討會。（記者劉婉君攝）

竹科、中科、南科等3大科學園區自2002年起，每3年舉辦1次廠務技術研討會，今年已邁入第15屆，成為重要的交流平台，今年會場並有16家廠商設攤參展，以及台積電、中鋼公司、日月光、華新麗華等專家進行7場專題演講。

2024年3大科學園區營業額達新台幣4.76兆元，創造逾33萬個就業機會，其中南科首度突破2兆元大關居冠。南科主秘官嘉明表示，今年研討會除了水電氣之外，也新增環境永續及環境衛生2個組別，期盼未來能走向國際化，和半導體、高科技一樣，變成護國群山的一部分，各園區也能透過交流，提高韌性。

台灣科學園區同業公會監事長謝其嘉說，希望與會者藉由交流互相學習，將來打造園區成為智慧且安全、綠化的園區。

