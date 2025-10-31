日圓貶至8個月低點 日財相警告匯率波動

日本財務大臣片山皋月（Satsuki Katayama）。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本財務大臣片山皋月（Satsuki Katayama）週五（31日）表示，日本政府正高度密切關注日圓走勢，這是他上任以來首次就貨幣走勢發出明確警告。

《彭博》報導，片山週五表示，最近看到匯率出現一面倒且快速的波動，政府正高度密切關注外匯市場過度或無秩序的波動，包括投機行為引發的波動。片山補充，貨幣保持穩定波動，反映經濟基本面相當重要。在片山發表完相關言論後，日圓兌美元匯率回升至153.65，在此之前早盤一度觸及154.17。

日本央行（BOJ，日銀）週四（30日）宣佈維持利率不變，日圓匯率跌至8個月低點。片山表示，基於目前的經濟情勢，日銀維持利率不變的決定「極為合理」。片山指出，近期匯率波動在一定程度上反映了市場對日銀立場和聯準會（Fed）降息決定的解讀。

如果日銀繼續維持利率不變，日圓可能進一步走弱，這增加了財務省最終不得不干預外匯市場的可能性。片山在採取具體行動前，很可能會發出更強烈的口頭警告。

在日銀維持利率不變的前一天，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在社群平台X發文，呼籲日本新政府應該給予央行空間來應對通膨，並避免匯率過度波動，這些言論暗示貝森特主張升息。

對此，片山則表示，貝森特10月初在華府出席國際會議時，已有機會與日銀總裁植田和男（Kazuo Ueda）交談，相信他能理解植田的立場，預計他也猜到日銀這次可能不會有所行動。

