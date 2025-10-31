中國製造業PMI連7個月萎縮 工廠活動面臨近十年最長低迷

中國製造業PMI連續7個月萎縮。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中國工廠活動在10月進一步下滑，製造業採購經理人指數（PMI）自4月首度跌入緊縮區間以來，已連續7個月萎縮，創下9年多以來最長的下滑紀錄，經濟成長在最後1季開始出現放緩。

《彭博》報導，中國國家統計局週五（31日）公佈的數據顯示，官方製造業PMI為49，低於9月的49.8，也未達經濟學家預測的中位數49.6。

衡量建築和服務業的非製造業PMI小幅回升至50.1，這項指標在9月曾跌至50榮枯線。季節性因素可能起到一定的作用，因為2025年10月的假期比去年更長。

中國國家統計局統計師霍麗慧在聲明中表示，工廠活動放緩的部份原因是8天的公共假期，以及全球環境「日益複雜」，製造業企業的生產和市場需求均有所下降。

美中貿易緊張局勢上（9）月升級，之後美國總統川普和中國國家主席習近平週四（30日）在南韓舉行會談後達成協議。

關稅減免和貿易戰暫緩可能為中國經濟帶來喘息機會，中國經濟成長上季放緩至1年來最低水準。儘管經濟學家仍可能達到今年的5％左右目標，但許多分析師預測，2025年最後3個月將是自2022年疫情封城影響生產以來表現最慢的時期。

除了海外風險之外，國內需求也令中國工廠前景蒙上陰影，中國央行第3季調查顯示，家庭消費意願下降，對就業前景更為悲觀。

儘管今年的出口成長意外強勁，但可持續性仍存疑。此前，為了因應關稅上漲，企業紛紛搶購商品，推動了2025年大部份時間的出口活動。隨著川習同意延長貿易休戰，如果消費者不再需要為應對更高的關稅而囤積商品，海外需求可能會開始降溫。

