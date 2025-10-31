焦點股》旺宏:法說會利空 股價再殺跌停

圖為旺宏董事長吳敏求。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠旺宏（2337）前天召開法說會並公佈第三季財報，因第三季營運不如預期，稅後虧損8.62億元，每股稅後虧損0.47元，連續虧損9季，第四季恐也難轉虧為盈，將力拼明年能否轉虧為盈；法說會利空，衝擊旺宏昨股價跌停、外資大賣之後，今股價續重挫跌停至31.2元，截至10點05分，跌停打開至31.4元、下跌3.25元，跌幅逾9.5%，成交量逾17.2萬張。

旺宏第三季毛利率13.2%，較前季15.6%更下滑，稅後虧損8.62億元，每股虧損0.47元，連續虧損9季，不如市場預期；旺宏董事長吳敏求也自承對第三季營運表現不滿意，並向投資人道歉，他宣示自11月起要「重出江湖」，將生產與研發團隊整合改善，在未來一年內能交出獲利成績，也努力將毛利率拉升達40%的目標。

旺宏仍有不少庫存待消化，加上晶圓廠產能利用率閒置問題須更努力改善，雖然NOR快閃記憶、eMMC記憶體需求上揚，同時價格也緩漲中，但第四季恐難轉虧為盈，且要看明年改善績效，以致法說會後股價重摔。

