焦點股》日月光投控：法說利多 股價飆漲停

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測龍頭廠日月光投控（3711）昨召開法說會，受惠AI帶動先進封測需求增加，第三季獲利創近11季以來新高，預估第四季將續小幅成長，獲利指標也將上揚，尤其先看好明年先進封測貢獻營運將續增，預計提高資本支出。法說會利多，激勵日月光投控今股價續漲，盤中股價飆達247.5元漲停價，大漲22.5元，創新天價，截至9點58分，成交量逾3.89萬張。

日月光第三季稅後淨利達108.7億元，季增45%、年增12%，每股稅後盈餘2.5元，創近11季以來獲利新高。展望第四季，公司預估營收約季增1-2%，毛利率與營益率各將季增0.7-1個百分點，全年以美元計算，封測營收約大幅年增逾20%。

受惠AI與高效能運算（HPC）需求強勁，日月光投控今年先進封測業務進展順利，營收預計16億美元將可達標，明年還會進一步成長，預期將再增加10億美元，同時全年資本支出也會新增約數億美元。法人估日月光投控今年資本支出約超過60億美元。

