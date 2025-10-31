比黃金還猛 ! 記憶體價格飆漲「1數據」揭大多頭正要開始

記憶體模組產品價格持續飆漲，部分現貨價格不到1個月就翻倍，引發全球關注。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在AI浪潮推動下，近期美股儲存類股全面飆升，包括美光、希捷與威騰電子等公司，其多項產品價格在短時間內大幅上漲。記憶體模組市場同樣火熱，部分現貨價格在短短1個月內翻倍，漲勢之劇，甚至超越同期的國際現貨黃金，凸顯全球記憶體供需失衡的嚴重程度。

根據集邦科技（TrendForce）最新數據，2025年第3季DRAM合約價較去年同期暴漲171.8%。分析師指出，全球記憶體產業正經歷一場由AI浪潮推動的爆炸性成長。隨著AI運算需求急速擴張，產能結構正向高頻寬記憶體（HBM）集中，HBM已成為全產業最稀缺且最具獲利性的關鍵資源。

傳統的DDR（雙倍資料速率）仍是記憶體的核心標準，但AI應用帶動的高階需求，使HBM成為本輪漲價的主要驅動力。

根據國際研究機構Yole Group預測，2025年用於GPU生產的HBM產品營收將接近翻倍、達約340億美元；至2030年，HBM市場將維持33%的年複合成長率，屆時營收將超過整體DRAM市場的一半。

為了追求更高獲利，掌握全球DRAM市場約七成市佔的韓國兩大巨頭三星電子與SK海力士正加速轉向高階產品，計畫在2025年底至2026年初逐步減少、甚至全面停止DDR4的生產，將產能集中於技術更先進、毛利更高的DDR5與HBM。

目前，業界普遍傳出DRAM、NAND快閃記憶體、固態硬碟（SSD）及機械硬碟4大儲存類別皆出現全面缺貨與漲價。

外媒報導，DDR5記憶體價格近幾週飆升30%至50%，引發全球電腦玩家的不滿。在《Reddit》社群上充斥抱怨聲浪，一篇名為「夥計們，這些記憶體價格可不是鬧著玩的」的熱門貼文中，網友紛紛表示DDR5漲勢過於誇張。

部分消息更指出，OpenAI可能已鎖定全球多達40%的DRAM長期供應，使市場供給更加緊繃。根據威剛（Adata）的預測，DDR5價格至2026年底仍可能再上漲30%；這意味著，記憶體產業的高價週期恐將延續更久。

