焦點股》台光電：獲利表現亮眼 外資最高目標價上看1695元

〔記者卓怡君／台北報導〕銅箔基板（CCL）廠台光電（2383）連續3季賺逾一個股本，第三季獲利續創歷史新高，隨著高階伺服器及交換器出貨暢旺，加上電子旺季效應，第三季每股稅後盈餘11.19元，累積前三季每股稅後盈餘達31.23元，內外資法人紛紛調升台光電目標價，美系外資給予最高目標價上看1695元，台光電今日獲得買盤進場搶進，股價早盤大漲近8%，有望挑戰歷史新天價1390元。

截至9點16分左右，台光電股價大漲7.06%，暫報1365元，成交量逾2800張。

美系外資上修台光電明後年每股稅後盈餘至70.5元、106.2元，看好台光電市場地位，有望持續擴大市佔率。

展望未來，台光電看好全產品線市場前景，AI伺服器、交換器、邊緣運算、5G手機、AI PC低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長，帶動HDI及高頻高速材料市場持續擴大。隨著新一代平台對算力及傳輸速度要求不斷提升，HDI含量持續擴增，公司高階產品滲透率持續上升，市占率及營收均將穩步擴大。今年陸續完成中國黃石、馬來西亞檳城及中國中山等廠區擴充，總產能較2024年增加3成，2026年將於桃園、中國昆山與中山新建廠房，整體產能將再提升近3成。

