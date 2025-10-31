台灣太會買！黃金狂漲全球瘋搶 超「金」人身價曝光

黃金價格屢創新高。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕世界黃金協會表示，第3季全球黃金需求年增3%至1313公噸，創下有史以來最高的季度數字。在地緣政治和經濟緊張局勢加劇背景下，黃金的吸引力正有所提升，金價不斷上漲，各國央行購金行動相當積極，台灣身價也跟著暴漲。

《路透》報導，今年以來，黃金價格已上漲50%，10月20日創下每盎司4381美元的歷史新高，這主要受地緣政治緊張局勢、美國關稅不確定性，以及最近一波害怕錯過機會（FOMO）的購買浪潮，所驅地動避險需求。

請繼續往下閱讀...

世界黃金協會高級市場分析師世界黃金協會分析師史崔特（Louise Street）表示：「黃金前景仍然樂觀，美元持續走弱、利率預期下降以及停滯性通貨膨脹威脅，可能會進一步推動投資需求，我們的研究表明，市場尚未飽和。」

週四（30日）黃金價格上漲，現貨黃金上漲1.9%，報每盎司4003.62美元；美國黃金期貨上漲0.4%，報每盎司4015.9美元。

截至9月的1年中，各國央行增持黃金634噸，低於過去3年同期水準，但遠高於2022年俄羅斯入侵烏克蘭之前的平均水準。

根據Trading Economics的數據，美國仍是黃金儲備國第1名，約持有8133公噸，緊接在後的是德國、義大利，各持有約3350公噸、2452公噸。

數據顯示，台灣央行則排在全球第14名，黃金儲備約424公噸左右。如今隨著國際金價每盎司突破4000美元，央行身價也跟著大暴漲。市場推估，央行的黃金儲備購入時間非常早，估算成本約每盎司400美元，以此來看，隨著時間推移，帳面潛在獲利已逾10倍。

至於外界關切是否會趁勢賣出實現獲利，或是跟進其他央行腳步再度加碼黃金。央行總裁楊金龍10月23日時表示，央行的黃金都不會賣，但鬆口未來若外匯存底足夠多，會考慮增持黃金。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法