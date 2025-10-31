黃金又猛飆了！最新目標價出爐了

黃金價格週四（30日）上漲。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕受聯準會（Fed）降息以及美中貿易協議結果仍不明朗影響，黃金價格週四（30日）上漲2%，而富國銀行投資研究所將2026年底黃金目標價，從先前的每盎司3900至4100美元，上調至 每盎司4500至4700美元。

現貨黃金上漲1.9%，報每盎司4003.62美元；美國黃金期貨上漲0.4%，報每盎司4015.9美元。

請繼續往下閱讀...

《路透》報導，週四美國總統川普表示，將把對華關稅自57%降至47%，以換取北京恢復購買美國大豆，還有稀土出口，並打擊非法芬太尼貿易。

CPM集團管理合夥人傑弗里·克里斯蒂安（Jeffrey Christian）表示：「你會看到黃金出現疲軟，但隨著美中貿易細節公布，人們意識到這是一項相當空洞的決議，你就會看到市場對貿易戰結束的任何樂觀情緒消退。」

與此同時，Fed週三下調利率，符合市場預期，但同時暗示這可能是今年最後1次降息。

富國銀行投資研究所將2026年底黃金目標價，從先前的每盎司3900至4100美元，上調至每盎司4500至4700美元，理由是地緣政治和貿易政策存在不確定性。分析師表示：「我們預計這些不確定性將繼續支撐私人和官方需求，並推高價格。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法