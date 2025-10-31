華爾街抨擊AI支出失控 Meta市值蒸發2150億美元

Meta週四市值蒸發近2150億美元。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕科技巨頭Meta今年3度上調資本支出預測的中位數，此舉令不少分析師感到不安，並導致公司股票週四（30日）遭到大幅拋售，單日市值蒸發近2150億美元（約新台幣6.62兆元）。

《MarketWatch》報導，Meta股價週四下跌11.33％，創下3年來最大單日跌幅，這次暴跌導致Meta市值蒸發2147億美元（約新台幣6.61兆元），是美企史上第10大單日跌幅，也是Meta史上第2大單日市值損失，僅次於2022年2月3日Meta市值蒸發2320億美元（約新台幣7.14兆元）的紀錄。

從週三盤後交易開始，一直到週四，Meta股價持續下跌，一些分析師認為這與該公司未獲得華爾街認同的支出計劃有關。2022年10月27日，Meta股價也曾崩跌25％，當時同樣是市場對於這家公司支出計劃有疑慮。

Meta在AI領域投入巨資，但積極推動的AI投資是否能帶來相對應的財務回報仍不明朗。Oppenheimer分析師表示，儘管收入前景不明朗，Meta仍對超級智慧進行大量投資，這與2021-22年Meta在元宇宙領域的支出狀況如出一轍。

他們指的是Meta近期成立的超級智慧實驗室（Superintelligence Labs，MSL），該研究室專注於研發有望超越人類知識的人工智慧。此前，華爾街對於Meta對元宇宙的支出計劃持批評態度，之後Meta經歷了以削減成本為重點的「效率年」。

Meta將今年的資本支出預期調整至700至720億美元（約新台幣2.15兆至2.21兆元）之間，遠高於去年的390億美元（約新台幣1.2兆元）支出。Meta補充，明年資本支出的成長幅度可能會明顯更大，主要是由於AI基礎設施建設的持續投入。

Oppenheimer團隊指出，Meta再次大肆宣傳在AI領域的巨額支出，但該公司在AI領域的投資仍存在「不確定性」。Meta第4季的隱含資本支出和營運支出皆比華爾街普遍預期要高出7％。Oppenheimer認為，在2027年前景明朗之前，投資人很難對Meta的本益比做出合理判斷，因為營收明顯的成長已被高支出所抵銷。

