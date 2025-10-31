川普全球關稅自家人也不挺？美參院表決否決

美國總統川普。（路透檔案照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯邦參議院30日以51票對47票通過決議，終止川普（Donald Trump）政府在全球實施的大部分關稅措施，此決議接下來須經眾議院表決，但多數外媒報導認為，這項決議很大程度上只是象徵性的，此前眾議院共和黨人已多次阻止推翻關稅的立法行動。

綜合媒體報導，其中有4位共和黨參議員跑票，表態反對美國總統川普的關稅政策，倒戈的議員包括，麥康奈爾（Mitch McConnell）、保羅 （Rand Paul）、穆爾科斯基 （Lisa Murkowski）與柯林斯 （Susan Collins）。

請繼續往下閱讀...

川普今年上任後，於4月宣布向各國課徵對等關稅，以平衡美國貿易赤字，美國參議院日前通過另外兩項決議，取消對加拿大和巴西徵收關稅的措施，而30日表示，已批准聯合決議，要求終止川普以「國家緊急狀態」為由所施加的關稅。

《Politico》報導，本週參議院的一系列決議與譴責，與川普近期的亞洲之行形成鮮明對比。在亞洲之行中，他大肆宣揚自己利用關稅，達成新的貿易協定和前所未有的外國投資承諾。

然而，這次投票不太可能破壞這些協議。雖民主黨依據1項可追溯數十年的法律推動此決議，迫使參議院表決，但眾議院已通過新規則，可阻止此類決議排入議程，且川普幾乎確定將行使否決權，使法案難以生效。《NPR》報導指出，這些決議在參院通過，反映出共和黨內對關稅政策的不安，尤其是關稅對美國農業和製造業的衝擊。

另外針對川普的關稅政策，美國國際貿易法院和聯邦巡迴上訴法院已先後裁定川普違法，現在上訴至最高法院，即將在11月5日展開法院辯論。

川普多次稱這是美國史上最重要的訴訟，並在日前表示，他有可能出席旁聽。

