「黃金長勝」真正原因曝光 ! 達利歐揭「2情況」的表現最突出

〔財經頻道／綜合報導〕橋水基金（Bridgewater Associates）創辦人達利歐（Ray Dalio）在最新文章中指出，歷史上黃金在2種情況下表現最為突出，包括金融或債務危機導致的高稅與資產徵用，以及經濟與金融戰爭（如制裁、凍結資產）。

達利歐表示，黃金不依賴任何政府或銀行體系，因此不容易因制裁、金融危機或系統攻擊而喪失價值。正因如此，黃金在長期歷史中被證明是最可靠的貨幣形態，能在極長時間尺度上維持與生活成本同步的實質價值。

達利歐指出，數千年以來，黃金在各國都被視為貨幣，而所有其他貨幣最終都消亡。他將貨幣分為2種，一種是有實物資產支撐的「硬貨幣」，例如與黃金或白銀掛鉤的貨幣；另一種則是沒有資產支撐、完全由政府與央行決定供應量的「法幣」。

達利歐表示，當政府債務規模過大而黃金儲備不足時，金本位體系就會崩潰。歷史上，各國領導人通常面臨兩種抉擇，要麼堅持金本位導致債務違約與通縮蕭條，要麼放棄金本位、印鈔以緩解債務壓力，代價是貨幣貶值與通膨。

但無論哪種方式，最終都導致債務與貨幣重組，透過物價上漲實現經濟再平衡。

他舉出1933年與1971年金本位終結為典型例子。1971年美元與黃金脫鉤後，全球全面進入法幣體系，而此後在高債務時代，央行往往選擇大量印鈔，造成通膨並推高金價。長期而言，黃金維持購買力的能力遠勝任何法幣，這也是為何它現已成為全球第二大儲備資產、僅次於美元。

達利歐指出，紙幣與黃金各有優勢，紙幣因帶利息，在高利率環境中可能提供更高報酬；但當貨幣貶值或信用風險上升時，黃金的吸引力會上升。

他強調，投資人不應嘗試擇時，而應將黃金視為長期配置的一部分。根據他的模型，黃金的合理比例約為投資組合的5%至15%，視風險偏好而定。從長期角度看，黃金實質回報率約1.2%，與現金呈負相關，因此能在各種經濟環境中提供流動性與保護。

他同時提醒，黃金並非生產性資產，不會創造現金流或利潤，但其價值在於「抗沒收」與「抗通膨」。黃金不依賴任何政府或銀行體系，因此不容易因制裁、金融危機或系統攻擊而喪失價值。

正因如此，黃金在長期歷史中被證明是最可靠的貨幣形態，能在極長時間尺度上維持與生活成本同步的實質價值。

