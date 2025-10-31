月收15萬買了花園夢想宅 ! 30多歲新婚夫妻卻因「1疏忽」被迫懊悔賣屋

一對年收900萬日圓的雙薪夫妻，買下夢想庭院宅後不到2年，因1個疏忽只能被迫賣屋。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕對多數人而言，買房是人生中最昂貴的一筆開銷，因此多數人在下決定前，都希望排除所有潛在風險。然而，現實往往不如預期，真正重要的，是在「意外發生後」是否有足夠的準備。

日媒指出，一對30多歲新婚夫婦在房地產業務員的遊說下購買「超值庭院宅」，卻在不到2年的時間，因無法負擔貸款而被迫進行「任意賣屋」（即與銀行協商同意後出售房產以償還貸款），事後非常懊悔。

據報導，7年前，當時正值32歲的A先生與新婚太太合計年收入約900萬日圓（約新台幣近180萬元），住在租金10萬日圓（約新台幣近2萬元）的公寓。有天，兩人經過房屋銷售中心，被銷售人員推薦一棟「超值」的新建庭院住宅，他們在衝動下，決定購入帶有花園的房子。

起初這對夫妻生活非常舒適，但在半年後A先生出現身心俱疲的感受，主因是每天需搭乘擁擠電車通勤75分鐘，加上孩子出生，夫妻倆重新檢視收支，才驚覺房貸壓力巨大，還款負擔率高達34%。

A先生指出，雖然這數字在銀行核貸上限內，但實際上他們的生活是捉襟見肘，坦言這樣下去，恐怕撐不住。因此，他向銀行求助、獲得3種方案，包括延長貸款年限、暫時減少每月還款金額，或暫緩償還本金。

但A先生清楚，收入不足才是根本問題，延後或減額都只是拖延。在思考許久後，他詢問是否能賣屋止損；對此，銀行指出，若採「任意賣屋」方式，可比法院拍賣以接近市場價格出售，並可協商遷出時程。

最後，這對夫妻決定，已經撐不下去了，把房子賣了吧。

據報導，由於該房屋地點良好、屋況新穎，最終這對夫妻以略高於購入價的價格售出，足以償還貸款及搬遷開銷。在全身而退後，夫妻倆也搬回租屋，A先生轉職後收入穩定提升，太太也在育嬰假後重返職場。

專家指出，A先生這次的購屋失敗，正是購買了超出收入負擔能力的房子，再加上長距離通勤讓生活壓力倍增，所幸他們及早察覺問題並採取行動，避免了更嚴重的財務崩盤。

經歷挫敗後，他們再度開始謹慎地尋找新房，這次特別重視還款比例、通勤距離與生活便利性。現今，A夫妻考慮購買一棟價值5000萬日圓（約新台幣1000萬元）的中古獨立住宅，在理財規劃師的建議下，先生計畫貸款4500萬日圓（約新台幣897萬元）、分30年償還，每月還款約14萬日圓（約新台幣2.8萬元）。

數據顯示，以目前A夫妻年收合計1080萬日圓（約新台幣215萬元），還款負擔率約21%，看似合理且安全。

專家認為，購屋是人生中最大的投資，任何「看似划算」的提案都值得反覆思考。與其事後懊悔，不如在購屋前多聽第三方專業意見，以冷靜、現實的眼光面對夢想與能力之間的落差。

