川習達成貿易協議 美貿易代表：仍將繼續對中關稅調查

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，儘管美中兩國達成新的貿易休戰協議，但美國仍將繼續進行調查，這將為對中國加徵新的關稅打開大門。

《彭博》報導，葛里爾上週五（24日）啟動了一項調查，旨在查明中國是否確實遵守川普首個任期內達成的貿易協議。此舉被視為美國總統川普在與中國國家主席習近平會晤時可能增加的籌碼。

請繼續往下閱讀...

葛里爾週四（30日）受訪時表示，儘管兩國領袖在峰會期間同意暫停調高關稅和加強出口管制的計劃，但調查仍在進行中，葛里爾補充，今天並沒有解決美中關係中的所有問題。如果川普和習近平達成的協議破裂，不暫停調查的決定可能會使他擁有對中國加徵新關稅進行報復的工具。

這次的調查是根據美國《貿易法》第301條所進行，這項條款允許總統對被認為不力貿易行為的國家進口商品徵收關稅。這類調查通常會持續數個月甚至更久的時間，但任何調整措施都可能比川普動用緊急權力單方面徵收的關稅更具法律效力。

這些關稅已經被聯邦法院裁定違法，最高法院將於下週審理政府的上訴。如果大法官們駁回川普的對等關稅，他將不得不訴諸其他途徑，來提高對包括中國在內的其他國家的關稅，或向國會尋求協助。

川普首個任內與中國達成的貿易協議部份基於北京方面承諾增加購買美國農產品，而這成為了今年雙方關係再度緊張的根源。美國全國玉米種植者協會（National Corn Growers Association）和美國大豆協會（ American Soybean Association）委託進行的一項研究指出，中國在2020年和2021年未能履行購買800億美元（約新台幣2.46兆元）美國農產品出口的義務。

不過，美國農業部長羅林斯（Brooke Rollins）稱，根據最新協議，中國承諾在未來幾年內購買至少8700萬噸的美國大豆。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法