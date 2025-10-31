別再加碼黃金了！新債王重磅示警「還沒跌完」 已反手賣出

有「新債王」之稱的雙線資本創辦人岡拉克（Jeffrey Gundlach）。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格自本月初高點以來已下跌約 8%，主要因市場對先前漲勢的熱度逐漸消退。知名債券投資人、雙線資本（DoubleLine Capital）創辦人、「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）對此表示，他已降低投資組合中黃金的比重，並建議投資人也應進行類似的「資產再平衡」。

岡拉克過去曾建議投資組合配置 25% 黃金，如今他將黃金配置比例下調至 10%，並建議另分配 5% 投資其他大宗商品。

請繼續往下閱讀...

岡拉克在近期接受《CNBC》採訪時指出，黃金近來的漲勢過於火熱，市場修正可能還沒結束。他更認為，金價的這波上漲「燒得太旺」，短期內仍有進一步下跌的空間。

這個態度轉變，對長期以來看空市場、主張投資人應轉向如黃金與海外股票等避險資產的岡拉克而言，相對意義重大。岡拉克此前曾表示，在通膨與「貶值交易」（Debasement Trade，即因全球去美元化趨勢導致美元資產貶值）等因素下，持有多達 25% 的黃金部位並不「過度」。

不過，岡拉克指出，黃金的市場氛圍在數週前出現轉變。當時金價急速飆升至歷史新高，他補充說：「當黃金衝上每盎司約 4400 美元 時，價格已達令人頭暈目眩的高價。」岡拉克認為黃金價格仍有下跌空間，但並未給出具體目標價。過去他曾預測金價可能漲至 4000 美元，而該價位已在 10 月初達到。

岡拉克說：「我不再維持原本 25% 黃金配置的建議，現在我會將黃金配置調降至約 10%，另有 5% 配置在其他大宗商品。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法